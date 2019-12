FNM: sottoscritte le cessioni delle partecipazioni in locoitalia e fuorimuro

michele fanigliulo 23 dicembre 2019 - 09:11

MILANO (Finanza.com)

FNM ha sottoscritto in data odierna i contratti preliminari di cessione delle partecipazioni detenute in Locoitalia (51%), società consolidata integralmente attiva nel noleggio di materiale rotabile per il trasporto merci, e in Fuorimuro Servizi Portuali e Ferroviari (49%), società consolidata ad equity attiva nel trasporto ferroviario merci e concessionaria per le manovre ferroviarie all’interno del porto di Genova, in coerenza con la volontà espressa dal Consiglio di Amministrazione e già comunicata in data 31 luglio 2019.La cessione di Locoitalia presuppone la finalizzazione della preliminare operazione di scissione parziale e proporzionale della stessa in una società di nuova costituzione. Entrambe le partecipazioni saranno oggetto di due cessioni contestuali rispettivamente a Tenor e a Railpool per un equity value complessivo di 5,5 milioni, pari a 2,8 milioni per la quota di competenza di FNM.