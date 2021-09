FNM: preview piano strategico, Equita si attende un'attraente dividend policy

Alessandra Caparello 16 settembre 2021 - 12:55

MILANO (Finanza.com)

Sarà pubblicato domani il Business Plan 2021-2025 di FNM e gli esperti di Equita stimano un capex di 930 milioni, una crescita dell’EBITDA da 70 milioni del 2020 a circa 250 milioni nel 2025 e un utile in salita da 24 milioni a circa 60 nel 2022 per poi normalizzarsi a 76-77 milioni negli anni seguenti.Il picco del debito è atteso a 880 milioni nel 2024 per poi scendere. Una dividend policy attraente sarebbe un importante sostegno conclude Equita che conferma rating Hold e target a 0,93.