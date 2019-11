FNM firma accordo con Alstom per 31 nuovi treni, consegna prevista a inizio 2022

Valeria Panigada 29 novembre 2019 - 10:20

MILANO (Finanza.com)

FNM e Alstom hanno sottoscritto l’accordo quadro per la fornitura di treni a media capacità per il servizio ferroviario regionale. La firma fa seguito all’aggiudicazione alla stessa Alstom della gara indetta da FNM nel 2017, in base a quanto stabilito dal programma di acquisto di nuovi treni, 176 in totale, approvato e finanziato con 1,6 miliardi di euro da Regione Lombardia. Con la firma di questo accordo, FerrovieNord, società controllata al 100% da FNM, ha sottoscritto con Alstom il primo contratto applicativo per 31 convogli per un importo complessivo di quasi 194 milioni. La consegna dei primi treni è prevista nei primi mesi del 2022. L'accordo quadro prevede anche la possibilità, entro 8 anni, di acquistare altri 30 treni (fino dunque a un massimo di 61). E’ incluso nell’intesa anche il servizio di manutenzione, nonché la fornitura della scorta tecnica.“I 176 nuovi treni che cominceranno a entrare in servizio a partire dai prossimi mesi garantiranno progressivamente il miglioramento della qualità del servizio in una regione, come la Lombardia che, con i suoi oltre 800.000 passeggeri al giorno, ha un volume di traffico locale pari a un quarto del totale nazionale", ha precisato il presidente di FNM Andrea Gibelli. Regione Lombardia, in qualità di soggetto regolatore e Trenord, società di gestione del servizio, hanno reso noti quali saranno i criteri per la distribuzione del nuovo materiale rotabile dal 2020 al 2025: numero di posti offerti, linee su cui è in circolazione il materiale più vecchio, linee che necessitano di incremento performance, omogeneità del materiale rotabile sulle singole linee.