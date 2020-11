FNM Group approva investimenti per treni a idrogeno. Arriveranno dal 2023

Valeria Panigada 26 novembre 2020 - 07:55

MILANO (Finanza.com)

Anche il trasporto ferroviario guarda alla transizione energetica e allo sviluppo dell'idrogeno. FNM Group, in occasione dell'approvazione delle linee guida del piano strategico 2021-2025, ha annunciato investimenti per treni con alimentazione a idrogeno. Nel dettaglio, il consiglio di amministrazione di FNM ha approvato un investimento per la fornitura di 6 elettrotreni prodotti da Alstom con alimentazione a idrogeno, con opzione per la fornitura di ulteriori 8 elettrotreni della stessa tipologia, per un importo stimato in oltre 160 milioni di euro. A questo si aggiunge un ulteriore investimento, per un importo individuato in circa 49 milioni di euro, relativo alla fornitura – da aggiudicare con procedura di gara - di 7 elettrotreni con alimentazione a pantografo e batteria, con opzione per la fornitura di ulteriori 20 elettrotreni della stessa tipologia, per un importo aggiuntivo pari a circa 140 milioni di euro. Per questi treni, con consegna prevista a partire dal 2023, si prevede la locazione a Trenord. FNM ha inoltre avviato l’analisi per la fattibilità degli impianti di produzione di idrogeno necessari per attivare il servizio ferroviario, lungo la linea della Valcamonica (linea Brescia-Edolo, gestita da Ferrovienord). Il piano strategico 2021-2025 complessivo, comprensivo anche degli sviluppi economico-finanziari per il quinquennio, sarà finalizzato nel corso dei primi mesi del 2021.