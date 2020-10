FNM: FerrovieNord attiva telecamere anti assembramento, in 20 stazioni entro fine mese

Valeria Panigada 8 ottobre 2020 - 13:43

MILANO (Finanza.com)

FerrovieNord, appartenente al Gruppo FNM, ha attivato un software “anti assembramento”, collegato alle telecamere già presenti nelle stazioni, che rileva e segnala in automatico gli affollamenti: il sistema è già funzionante a Milano Cadorna e Varese Nord e sarà progressivamente esteso alle 20 stazioni più importanti della rete entro la fine del mese di ottobre.In caso il sistema evidenzi qualche criticità, gli operatori interanno da remoto i viaggiatori, attraverso gli altoparlanti, a disporsi lungo tutta la banchina o a spostarsi dall’atrio della stazione alla banchina. Il monitoraggio è attivo 7 giorni su 7, durante tutte le ore di servizio viaggiatori sulla rete. Inoltre, il sistema è predisposto per comunicare le informazioni raccolte ai gestori del servizio che, a loro volta, potrebbero utilizzarle per comunicare gli aggiornamenti agli utenti tramite i canali di cui dispongono, come le app.Le 20 stazioni più frequentate della rete di FerrovieNord sono: Milano Cadorna, Milano Bovisa Politecnico, Saronno, Milano Domodossola, Milano Affori, Cesano Maderno, Busto Arsizio Nord, Varese Nord, Seveso, Bollate Centro, Novate Milanese, Garbagnate Milanese, Milano Quarto Oggiaro, Cormano - Cusano Milanino, Paderno Dugnano, Palazzolo Milanese, Como Borghi, Tradate, Como Lago, Varedo.