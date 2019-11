FILA: dopo trimestrale, Mediobanca mantiene giudizio neutral. Titolo perde il 5% a Piazza Affari

Alessandra Caparello 14 novembre 2019 - 16:00

MILANO

Perde circa il 5% a Piazza Affari il titolo FILA sulla scia della trimestrale resa nota ieri che ha visto ricavi pari a 535,9 mln di Euro, in crescita del 24,3%, EBITDA pari a 88,2mln di Euro, (+20,8% rispetto allo stesso periodo del 2018) ed utile normalizzato al netto delle poste straordinarie e delle minorities a 33,1mln di Euro, in progressione del 52,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.l'EBITDA rettificato del terzo trimestre, pari a 30 milioni di euro, è stato inferiore alle nostre aspettative (31,4 milioni di euro) affermano gli analisti di Mediobanca Securities secondo cui il risultato è statp influenzato da un margine lordo inferiore alle previsioni (pari a circa il 54% contro il 57% dei 9M18) e dalle multe inflitte da Walmart negli Stati Uniti. Proprio in considerazione della persistente debolezza del mercato chiave degli Stati Uniti che rappresenta un punto interrogativo non trascurabile, gli analisti conservano un giudizio neutral sul titolo FILA e target ea 14,50 euro.