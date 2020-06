FCA strappa al rialzo con settore auto UE, titolo ai massimi a quasi 3 mesi

Titta Ferraro 3 giugno 2020 - 12:34

MILANO (Finanza.com)

In gran spolvero oggi FCA che sale di oltre il 3,5% a quota 8,63 euro (massimi dal 13 marzo scorso) in scia al rally di tutto il comparto auto Ue (indice settoriale sale del 3,13%). In particolare, Renault sale dell'8% a Parigi dopo aver finalizzato un prestito di 5 miliardi di euro.Intanto a maggio le immatricolazioni del mercato USA segnano -29,5% a/a a 1,11 mln (-23% YTD a 5,3 mln) di cui car -44% (-35% YTD) e truck -24% a 860 mila (-18% YTD). "Il mix è potenzialmente positivo per FCA dato che i truck (Jeep e RAM che hanno marginalità superiore alla media) hanno sovraperformato il mercato", argomenta Equita che vede il mercato Usa chiudere il 2020 a -29% se non ci saranno ulteriori shock.