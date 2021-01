FCA saluta Piazza Affari. Da lunedì 18 arriva Stellantis, il 19 parlerà il ceo Tavares

Titta Ferraro 15 gennaio 2021 - 12:39

MILANO (Finanza.com)

Ultime ore di contrattazioni a Piazza Affari per il titolo Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Oggi è l'ultimo giorno di negoziazione in quanto da lunedì il suo posto verrà preso da Stellantis, il gruppo che nasce in seguito alla fusione con PSA.Nel dettaglio domani, sabato 16 gennaio, la fusione tra FCA e Groupe PSA sarà formalmente completata. Lunedì 18 gennaio 2021 avrà inizio la negoziazione delle azioni ordinarie Stellantis su Euronext di Parigi e sul Mercato Telematico Azionario di Milano. Martedì 19 gennaio 2021 avrà inizio la negoziazione delle azioni ordinarie Stellantis sul New York Stock Exchange (Il NYSE sarà chiuso lunedì 18 gennaio in occasione del Martin LutherKing Jr. Day).Proprio il 19 gennaio il ceo del nuovo gruppo, Carlos Tavares, terrà una conferenza stampa virtuale in occasione della nascita di Stellantis, che sarà seguita da una sessione di Q&A.Ieri intanto c'è stato lo stacco del dividendo straordinario di 1,84 euro per azione legato alla fusione con PSA. La nuova entità Stellantis potrebbe decidere di pagare dividendi aggiuntivi per un miliardo di euro nel futuro prossimo alla luce delle prestazioni e delle prospettive sia di Fca sia PSA. "Le premesse per un ulteriore distribuzione di un dividendo sono buone", asserisce Banca Akros.