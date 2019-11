FCA: non si ferma il rally e il titolo balza del 1,8%. Casa Bianca sull'attenti

michele fanigliulo 1 novembre 2019 - 15:56

MILANO (Finanza.com)

Inarrestabile FCA che anche oggi prosegue al rialzo e consolida la sopra i 14 euro. Il titolo oggi cresce infatti del 1,8%, tra i migliori di Piazza Affari e porta ad oltre il 20% la performance cumulata in 3 sedute.I prezzi beneficiano ancora della notizia relativa alla fusione con PSA. Sull'operazione è intervenuto anche Larry Kudlow, direttore del National Economic Council della Casa Bianca. Kudlow ha infatti dichiarato che "La seguiremo naturalmente con la massima attenzione. Il presidente non ha commentato l'operazione, ma comunque noi non temiamo di trattare con società internazionali"."Quanto alla questione cinese, siamo ovviamente molto attenti" risponde Kudlow a una domanda specifica sulla partecipazione della cinese Dongfeng Motors, che nel capitale Psa detiene una quota pari a 12,2% con diritti di voto pari a 19,5%.