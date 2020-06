FCA intende emettere bond in euro

Daniela La Cava 30 giugno 2020 - 10:31

MILANO (Finanza.com)

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) intende procedere a una emissione obbligazionaria benchmark denominata in euro, subordinatamente alle condizioni di mercato. Lo comunica il gruppo guidato da Mike Manley in una nota nella quale indica che "le obbligazioni saranno emesse nell’ambito del programma di euro Medium Term Notes di FCA". I termini finali dell’emissione saranno definiti al momento del pricing in base alle condizioni di mercato. In caso di emissione, FCA richiederà la quotazione dei titoli nonché l’ammissione alle contrattazioni, presso il mercato regolamentato irlandese (Euronext Dublin).