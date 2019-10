FCA: in serata riunione board su progetto fusione con Peugeot

Alessandra Caparello 30 ottobre 2019 - 16:45

MILANO (Finanza.com)

Board FCA riunito in serata per discutere della possibile aggregazione con PSA. Lo rende noto Reuters citando due fonti vicine.Stamani una breve nota diramata dal gruppo guidato da Mike Manley in scia alle indiscrezioni di "The Wall Street Journal", conferma che sono in corso discussioni intese a creare un Gruppo tra i leader mondiali della mobilità. Nel caso l'operazione andasse in porto nascerebbe un colosso dell'auto con una valorizzazione di 45 miliardi di euro. Al momento a Piazza Affari il titolo FCA segna un rialzo dell’8,75% a 12,78 euro.