FCA in prima fila sul Ftse Mib, boom richieste per incentivi auto

Titta Ferraro 31 agosto 2020 - 13:59

MILANO (Finanza.com)

Seduta intonata al rialzo per FCA che sale di oltre l'1% in area 9,50 euro. Il titolo del colosso auto italo-statunitense si giova delle indicazioni circa le forti richieste in Italia degli incentivi all'acquisto di auto. Stando a quanto riportato da Il Sole 24 ore gli incentivi per l'acquisto di auto con motorizzazione a benzina/diesel pari a 50 milioni di euro si sono già esauriti ad agosto e anche il rifinanziamento di 100 mln potrebbe esaurirsi nei primi giorni di settembre."Questa reazione del mercato non ci sorprende e per questo ci aspettiamo un rimbalzo nei mesi di agosto e anche settembre", argomenta Equita SIM che ritiene prevedibile, in assenza di ulteriori rifinanziamenti, che il mercato torni a scendere nel quarto trimestre. "Non escludiamo che il Governo possa ulteriormente rifinanziare gliincentivi; pur trattandosi di un effetto temporaneo contribuirà al destocking", aggiunge la sim milanese che ricorda come il mercato italiano rappresenti il 9% dei volumi combinati di Stellantis (FCA + PSA, dati al 2019).