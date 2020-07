FCA guida le vendite in America Latina nel secondo trimestre. Quota di mercato del 15,9%

Alessandra Caparello 8 luglio 2020 - 11:33

MILANO (Finanza.com)

FCA ha guidato le vendite in America Latina nel secondo trimestre con una quota di mercato del 15,9% e la domanda per la Nuova Fiat Strada in Brasile è superiore alle aspettative.Così rende noto il gruppo, secondo cui nel dettaglio, le vendite di automobili e veicoli commerciali leggeri hanno avuto a giugno una reazione significativa in tutta l'America Latina in un trimestre fortemente influenzato dagli effetti della pandemia. Nel periodo tra aprile e giugno, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha raggiunto la leadership nel mercato dei veicoli in sud america (Messico escluso), con il 15,9% della quota di mercato, chiudendo come leader in Brasile e al secondo posto in Argentina.FCA ha guidato il mercato brasiliano di automobili e veicoli commerciali leggeri nel trimestre, con una quota del 19,8%. Il marchio Fiat, con una quota del 14,3%, è aumentato di 0,4 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2019; il Brand Jeep, con il 5,3% di quota, ha anche guadagnato 0,4 punti percentuali di quota di mercato nel confronto allo stesso periodo dello scorso anno. Fiat ha guidato il segmento dei pick up in Brasile, con Strada e Toro in testa. Anche i modelli Jeep Renegade e Compass hanno guadagnato quote di mercato, supportando l'espansione del marchio.