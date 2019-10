FCA: ebit adj a livelli record nel 3° trimestre a un passo dai 2 miliardi

Titta Ferraro 31 ottobre 2019 - 13:07

MILANO (Finanza.com)

FCA chiude il terzo trimestre con margine ed EBIT adjusted a livelli record, trainati da un mix più favorevole e dai migliori prezzi, nonostante le minori consegne. L'ebit adjusted risulta di 1,96 mld di euro, sostanzialmente in linea con le attese di consensus Bloomberg (1,97 mld). Il gruppo guidato da Mike Manley segna numeri record anche in Nord America dove ha registrato un EBIT adjusted a 2 miliardi di euro e margine al 10,6%. "Continua la crescita della redditività in LATAM con EBIT adjusted e margine entrambi in progresso rispetto al terzo trimestre 2018", rimarca la società.