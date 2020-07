FCA e Waymo ampliano partnership in ambito di tecnologie per guida autonoma

Daniela La Cava 22 luglio 2020 - 07:48

MILANO (Finanza.com)

FCA e Waymo (Google) compiono un altro importante passo avanti nell’ampliamento della loro partnership in ambito di tecnologie per la guida autonoma. Stando a quanto si apprende da una nota, Waymo lavorerà in esclusiva con FCA come partner privilegiato allo sviluppo e sperimentazione di veicoli commerciali leggeri di classe 1-3 per il trasporto merci per clienti commerciali tra cui Waymo Via. L’obiettivo iniziale delle due società, si legge nel comunicato, sarà l’integrazione della tecnologia Waymo Driver nel Ram ProMaster, una piattaforma altamente configurabile che permetterà di accedere ad una vasta gamma di clienti commerciali a livello globale. Questa partnership consentirà a FCA e Waymo di far leva sulle rispettive competenze e punti di forza per determinare come meglio utilizzare la guida autonoma per rispondere alle esigenze specifiche dei clienti commerciali anche alla luce della rapida crescita dei servizi di consegna merci.FCA ha scelto Waymo come partner esclusivo e strategico per la tecnologia di guida autonoma L4 sull’intera flotta e ha già iniziato a lavorare con Waymo per immaginare i futuri prodotti FCA per il trasporto di persone e merci gestiti da Waymo Driver.