FCA e Peugeot trattano per possibile fusione

Titta Ferraro 29 ottobre 2019 - 21:02

MILANO (Finanza.com)

Fiat Chrysler Automobiles (Fca) abbandona la pista Renault e tratta con Psa, il colosso transalpino che detiene i marchi Peugeot, Citroën, Opel e Vauxhall. La notizia bomba è stata rilanciata in serata dal Wall Street Journal (Wsj) che parla di trattative in corso per una fusione alla pari. Nel caso l'intesa andasse in porto si andrebbe a creare un colosso auto con una valorizzazione di 45 miliardi di euro.Si sarebbe già discusso anche di ruoli ai vertici del nuovo gruppo: l'amministratore delegato di Peugeot, Carlos Tavares, diventerebbe il nuovo amministratore delegato con John Elkann - attuale presidente di Fca - che manterebbe la stessa carica nel nuovo gruppo. PSA vede tra gli azionisti un player cinese che potrebbe essere un ostacolo all’accordo.Lo scorso giugno era tramontata la trattativa tra Fca e Renault, che anche in quel caso verteva su una possibile fusione alla pari.