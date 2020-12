FCA e PSA ricevono via libera UE per fusione

Redazione Finanza 21 dicembre 2020 - 16:50

Fiat Chrysler e la francese PSA hanno ottenuto oggi il via libera dell'antitrust dell'UE per la loro fusione che andrà a creare il quarto maggiore gruppo auto mondiale. La Commissione Europea ha rimarcato che il benestare alla fusione che darà vita a Stellantis è frutto degli impegni presi dalle due società, in particolare i francesi dovranno rispettare l'impegno di estensione la cooperazione con Toyota per un aumento della produzione di veicoli commerciali leggeri da parte di PSA per conto della casa automobilistica giapponese, aumentando la capacità di Toyota e tagliando i prezzi di trasferimento per i veicoli, i pezzi di ricambio e gli accessori per affrontare i problemi di concorrenza dell'UE."L'accesso a un mercato competitivo per i piccoli furgoni commerciali è importante per molti lavoratori autonomi e piccole e medie imprese in tutta Europa", afferma in una nota il Commissario europeo per la concorrenza Margrethe Vestager.