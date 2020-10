FCA: dividendo straordinario arriverà prima se ok antitrust UE prima del previsto (analisti)

Titta Ferraro 27 ottobre 2020 - 10:52

MILANO (Finanza.com)

La Commissione Antitrust europea sarebbe in procinto di dare il via libera ala fusione tra PSA e FCA. Le ultime indiscrezioni vedono Bruxelles ritenere sufficienti le concessioni offerte dalle società per il mercato LCV (aumento della capacità produttiva riservata a Toyota nella JV con PSA Sevelnord - che produce Peugeot Expert e Citroen Jumpy e Toyota ProAce - e riparazione di marchi rivali presso i concessionari in alcune città). A detta dell'agenzia Reuters l'autorizzazione potrebbe arrivare a dicembre, ossia ben prima del 2 febbraio (dataprovvisoria limite entro la quale era atteso il verdetto della Commissione).Se così sarà, a detta di Equita SIM si andrebbe ad accelerare sia il closing della fusione (sin dall'inizio pianificato entro il primo trimestre 2021) che la distribuzione del dividendo straordinario di FCA (2,9 mld prefusione). La sim milanese allo stato attuale ipotizza lo stacco della cedola straordinaria intorno a fine marzo.