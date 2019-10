FCA: discussioni in corso con Peugeot per creare gruppo tra leader mondiali mobilità

Daniela La Cava 30 ottobre 2019 - 08:13

MILANO (Finanza.com)

"A seguito di recenti notizie in merito ad una possibile operazione strategica tra PSA e il Gruppo FCA, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) conferma che sono in corso discussioni intese a creare un Gruppo tra i leader mondiali della mobilità. FCA non ha al momento altro da aggiungere.". E' quanto si legge in una breve nota diramata questa mattina dal gruppo guidato da Mike Manley in scia alle indiscrezioni di "The Wall Street Journal", secondo cui i due gruppi europei dell'auto avrebbero avviato le trattative (che sarebbero in corso) per una fusione alla pari.Nel caso l'operazione andasse in porto nascerebbe un colosso dell'auto con una valorizzazione di 45 miliardi di euro.