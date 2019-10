FCA conferma la guidance 2019

Titta Ferraro 31 ottobre 2019 - 13:11

MILANO (Finanza.com)

Ilgruppo FCA conferma gli obiettivi per l'intero 2019. "Lo slancio positivo che siamo stati in grado di mantenere negli ultimi trimestri rende più solida la nostra fiducia nella capacità di raggiungere gli obiettivi per il 2019", si legge in una nota della società che questa mattina ha confermato l'intento di portare avanti una fusione alla pari con PSA.