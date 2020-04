FCA avvia produzione componenti per ventilatori polmonari, collaborazione con Siare

Redazione Finanza 3 aprile 2020 - 16:21

MILANO (Finanza.com)

Fiat Chrysler Automobiles, con il supporto della holding Exor e di Ferrari, ha iniziato a collaborare nelle scorse settimane con Siare Engineering di Valsamoggia (Bologna), un’azienda che da oltre 45 anni opera nell’ambito della progettazione e produzione di apparecchiature elettromedicali per l’esportazione in tutto il mondo.Il team di Manufacturing Engineering della Regione EMEA di FCA è riuscito a costruire nello stabilimento di Cento il primo gruppo di elettrovalvole, il “cuore” pulsante dei ventilatori, di cui oggi c’è un grande bisogno in Italia e in altri Paesi. In collaborazione con i tecnici della Siare, il gruppo di lavoro di FCA, composto da circa 20 persone, ha analizzato come primo passo il flusso di reperimento dei componenti da utilizzare attraverso i fornitori specializzati e successivamente la metodologia ottimale per l’assemblaggio del dispositivo elettronico. Parallelamente, è stata analizzata la gestione dell’ampliamento produttivo nei laboratori della Siare Engineering con l’inserimento delle elettrovalvole provenienti da Cento.La costruzione delle elettrovalvole a Cento permetterà una riduzione dei tempi di produzione delle apparecchiature complete all’interno dell’impianto di Valsamoggia di almeno il 30-50%. L’obiettivo è aiutare ad incrementare la produttività alla Siare Engineering attraverso un aumento graduale della produzione giornaliera che è partito questa settimana.Lo stabilimento FCA di Cento viene solitamente utilizzato per la produzione di motori per auto ad alte prestazioni per il mercato globale.L'Italia, epicentro dell'epidemia di virus in Europa, aveva chiesto a Siare di triplicare la sua normale produzione mensile come parte degli sforzi del governo per aumentare il numero di letti di terapia intensiva.