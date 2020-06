FCA arriva a +7% tra risk-on mercati e imminente ok a prestito da 6,3 mld

Titta Ferraro 5 giugno 2020 - 15:31

MILANO (Finanza.com)

Fca continua la sua seduta in forte ascesa toccando un massimo a 9,316 euro, in rialzo del 7%. Il titolo cavalca il risk-on sui mercati e le attese per l'ok del governo al maxi-prestito da 6,3 mld di euro con garanzia pubblica all'80%. Il governo avrebbe definito le condizioni secondo le quali sarà regolato il prestito e il via libera è atteso a giorni. Più in dettaglio, come rimarcato ieri dal ministro Gualtieri, il prestito sarà legato a investimenti, occupazione e sviluppo di modelli elettrici in Italia e prevederebbe un meccanismo di penalità che comprenda anche il rimborso anticipato del prestito."Non vediamo niente di limitativo per FCA e restiamo dell'idea che in casi estremi sia sempre possibile la sostituzione con finanziamenti non garantiti anche se più costosi", argomenta Equita SIM che ha rating buy su Fca con tp a 9,9 euro.