FCA accelera a +3%, Manley: 'siamo a fase 2 dei negoziati con UE per fusione con PSA'

Redazione Finanza 10 settembre 2020 - 14:46

MILANO (Finanza.com)

Accelerazione a Piazza Affari per FCA, tra i migliori oggi con +3,4% in area 9,94 euro. Il titolo ha toccato un picco a un soffio da 10 euro (9,992 euro). Oggi il ceo Mike Manley ha sottolineato che sono in corso le negoziazioni con l'UE relative alla fusione tra Fca e Psa e la trattativa va avanti come previsto. "Siamo passati alla fase 2 - asserisce il ceo di FCA - con l'impegno di entrambe le società per rendere più accettabile la fusione". Manley, intervenuto alla conferenza per il rilancio del marchio Maserati, ha affermato che rimarrà nel gruppo anche dopo la fusione (per il ruolo di ceo è stato designato Carlos Tavares).