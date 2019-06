FCA: Panda l'auto più venduta in Italia, Jeep leader tra i SUV

Titta Ferraro 3 giugno 2019 - 19:04

MILANO (Finanza.com)

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha immatricolato in Italia 51.800 vetture a maggio, per una quota del 26,3%, in aumento dal 24,1% a gennaio e anche dal 25,3% ad aprile. FCA nel progressivo annuo consolida la leadership nei principali segmenti con Panda, Ypsilon, Tipo, 500X, 500L, Stelvio e Qubo. Sono 6 i modelli FCA tra le prime dieci vetture più vendute nel mese. La Fiat Panda si conferma la più venduta con 13.631 immatricolazioni a maggio.A livello di singoli marchi, a maggio Jeep immatricola quasi 8.500 vetture e ottiene una quota del 4,3%. Nel progressivo annuo il marchio registra 38.600 vetture e conferma una quota del 4,3%. Tra i nuovi modelli spiccano Cherokee (+50%) e Wrangler (+82%). Forte crescita per il marchio Lancia che a maggio immatricola 6.100 Ypsilon, il20,1% in più rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. La quota del marchio è del 3,1%, con una crescita di 0,6 punti percentuali.In maggio il marchio Fiat immatricola 34.900 vetture per una quota del 17,7%, sostanzialmente la stessa di un anno fa. Nei primi cinque mesi dell’anno, il brand registra 147.300 vetture per una quota del 16,2%.