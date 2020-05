FCA, Gualtieri: 'da noi condizioni molto rigide' per prestito da 6,3 mld, altrimenti perderà finanziamento'

Laura Naka Antonelli 22 maggio 2020 - 09:34

MILANO (Finanza.com)

Il governo imporrà condizioni "molto rigide" a FCA affinché ottenga il prestito da 6,3 miliardi con garanzia statale. Lo ha dettoil ministro dell'economia Roberto Gualtieri, in un intervento ieri sera a Piazzapulita. Il titolo cede l'1,99% alle 9.30 ora italiana a 7,193 euro."Decideremo di imporre condizioni molto rigide: tutte le risorse devono essere usate per il pagamento della filiera italiana e Fca deve garantire che farà tutti gli investimenti che si è impegnata a fare in Italia".Gualtieri ha precisato che il prestito verrà trattato e monitorato "in maniera molto rigida, altrimenti Fca perderà il finanziamento"."Devono essere garantiti i livelli occupazionali e deve essere vietata ogni delocalizzazione produttiva fuori dall'Italia", ha aggiunto il titolare del Tesoro, che ha tenuto a precisare la linea dura del governo."Abbiamo assunto un atteggiamento molto esigente e pensiamo possa essere un'operazione di politica industriale. Fca è un grande gruppo internazionale che va a fondersi con Psa, mantenendo la sede in Olanda, e noi vogliamo che rimanga radicato in Italia".