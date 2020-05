FCA (+4%) comanda a Piazza Affari, richiesta maxi-prestito scalda mercato

Redazione Finanza 18 maggio 2020 - 13:28

In volata a Piazza Affari il titolo Fca che sale di oltre il 4 per cento in area 7,50 euro. Il mercato guarda con favore alla conferma da parte del Lingotto della richiesta al Governo italiano per l’ottenimento di una garanzia da SACE secondo quanto previsto dal Decreto Liquidità. Per l'operazione è stato avviato un dialogo con Intesa Sanpaolo per il perfezionamento di una linea di credito a tre anni, destinata esclusivamente alle attività italiane del Gruppo FCA e al sostegno della filiera dell’automotive in Italia.Il prestito richiesto è di 6,3 mld di euro e corrisponde al 25 per cento del fatturato italiano del gruppo.