FCA-Renault, Salvini: spero fusione 'vada a buon fine, se Fiat cresce buona notizia per italiani'

Laura Naka Antonelli 27 maggio 2019 - 13:45

MILANO (Finanza.com)

Spero che la fusione Fca-Reanault "vada a buon fine". Così il vicepremier Matteo Salvini, in un discorso con cui commenta il il risultato delle elezioni europee."Se Fiat cresce è una buona notizia per l'Italia e per gli italiani. Conto che l'operazione sia brillante, rivolta al futuro e che tuteli ogni singolo posto di lavoro in questo paese, ma che porti a far nascere un gigante europeo dell'auto. Ovviamente la tutela dei posti di lavoro e avere piani industriali che guardino non a breve ma al medio a lungo termine è fondamentale".Salvini apre dunque alla fusione e non dà seguito al tono molto più duro utilizzato dall'economista leghista e presidente della Commissione della Camera Claudio Borghi:"In quello che dovrebbe essere un affare tra privati in cui gli Stati, noi compresi, non dovrebbero mettere becco, fatto salvo l'interesse nazionale, lo Stato francese ha ancora il 15% di Renault quindi teniamo d'occhio"."Già con i cantieri Stx Macron non si è fatto problemi a un utilizzo spregiudicato dello Stato quindi staremo attenti che un patrimonio della storia dell'Italia sia valorizzato, se sarà così non ci saranno problemi, altrimeni, "pareggeremo", ha detto Borghi.