FCA-Renault, Di Maio: 'la Francia non ha fatto bella figura con interventismo Stato'

Laura Naka Antonelli 7 giugno 2019 - 10:26

MILANO (Finanza.com)

Il vicepremie e leader del M5S Luigi Di Maio commenta il nulla di fatto tra Fca e Renault puntando il dito contro l'interventismo dello Stato francese.Così, in un'intervista a Radio 24, fa notare che "la Francia non ha fatto una bella figura"."L'interventismo di Stato ha provocato il fallimento dell'operazione"."Quella è una operazione di mercato, una operazione che poteva aiutare l'Italia e poteva aiutare Fca". E "non interferiscono continuamente ministri e addirittura presidenti della Repubblica (in riferimento a Emmauel Macron".