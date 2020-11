FCA-PSA: approvato prospetto informativo per quotazione Stellantis

Daniela La Cava 20 novembre 2020 - 10:16

MILANO (Finanza.com)

PSA e Fiat Chrysler Automobiles (FCA) hanno comunicato che l’autorità olandese per i mercati finanziari (Autoriteit Financiële Markten) ha approvato il prospetto informativo relativo alla quotazione e all’ammissione alla negoziazione in Europa delle azioni FCA, che prenderà il nome di Stellantis nell’ambito della fusione transfrontaliera. Le azioni saranno quotate e negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana e sul mercato regolamentato Euronext Paris.Il prospetto informativo è stato redatto ai fini della richiesta di quotazione e ammissione alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario delle azioni che saranno emesse in relazione alla fusione transfrontaliera, e su Euronext Paris di tutte le azioni, incluse quelle che saranno emesse nell’ambito della fusione transfrontaliera. Le azioni che saranno emesse nell'ambito della fusione saranno inoltre quotate sul New York Stock Exchange (Nyse).