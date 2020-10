FCA-PSA: ancora progressi verso Stellantis, cda firmano progetto fusione transfrontaliera

Daniela La Cava 28 ottobre 2020 - 08:37

MILANO (Finanza.com)

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e Peugeot (Groupe PSA) continuano a fare progressi verso il perfezionamento della combinazione proposta per la creazione di Stellantis, il quarto costruttore automobilistico al mondo in termini di volumi. È quanto si apprende in un comunicato congiunto delle due società nel quale si spiega che "un ulteriore passo in tale direzione è stato fatto il 27 ottobre con la firma da parte dei rispettivi consigli di amministrazione del progetto di fusione transfrontaliera relativo alla combinazione dei due gruppi". Le parti, sottolinea ancora la nota, prevedono che l’operazione sia perfezionata entro la fine del primo trimestre 2021 subordinatamente alle consuete condizioni di closing previste dal combination agreement.