FCA-PSA: 'capogruppo con sede Olanda, quotata su Euronext, Borsa Italiana e Nyse'

Laura Naka Antonelli 18 dicembre 2019 - 08:59

MILANO (Finanza.com)

"La nuova capogruppo con sede in Olanda sarà quotata su Euronext (Parigi), Borsa Italiana (Milano) e al New York Stock Exchange e beneficerà della sua forte presenza in Francia, Italia e negli Stati Uniti". E' quanto si legge nel comunicato congiunto dei due colossi, che hanno reso noto di aver firmato oggi un Combination Agreement vincolante che prevede una fusione paritetica (50/50) dei rispettivi business.In base allo statuto proposto per la società risultante dalla fusione nessun azionista avrà diritto di voto in misura eccedente il 30% dei voti espressi in assemblea. Si prevede inoltre che non ci sarà alcun trasferimento dei diritti di doppio voto esistenti, ma che i nuovi diritti di doppio voto speciale matureranno dopo un periodo di detenzione delle azioni di tre anni dal perfezionamento della fusione.