Export Italia: Unc, preoccupante crollo vendite al dettaglio nell'Eurozona

Redazione Finanza 6 maggio 2020 - 11:45

MILANO (Finanza.com)

A marzo, le misure di confinamento legate al Covid-19 hanno determinato un calo delle vendite al dettaglio dell'11,2% nell'Eurozona. "Preoccupa il crollo, su base mensile, del 23,1% dei beni non alimentari e soprattutto del 38,9% dell'abbigliamento e delle calzature, il record negativo registrato, una caduta che avrà pesanti ripercussioni sulle esportazioni italiane", commenta Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, in attesa del dato sul commercio al dettaglio in Italia, che verrà diffuso domani.