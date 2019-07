Exploit UBi Banca: titolo sospeso per eccesso di rialzo

Titta Ferraro 3 luglio 2019 - 15:36

MILANO (Finanza.com)

Rally per il settore bancario di Piazza Affari dopo la conferma che la Commissione Ue non avvierà la procedura d'infrazione contro l'Italia. Tra i titoli del Ftse Mib spicca il balzo di UBI Banca che al momento è sospeso per eccesso di rialzo sul prezzo di controllo. Al momento dello stop il titolo saliva del 4,88% a quota 2,429 euro.