Expert System, al via la partnership con SDL

Daniela La Cava 29 aprile 2020 - 10:51

MILANO (Finanza.com)

Expert System ha siglato una partnership con SDL, azienda quotata alla LSE e attiva nell'ambito della creazione, traduzione e distribuzione di contenuti, per potenziare la piattaforma di intelligenza artificiale Cogito con le funzionalità di traduzione automatica fornite da SDL.Grazie all’integrazione in Cogito della tecnologia di traduzione automatica neurale di SDL, si legge nel comunicato della società italiana, aziende assicurative e finanziarie, istituti scientifici e di ricerca clinica e organizzazioni governative avranno l’opportunità di estendere i vantaggi dell’intelligenza artificiale a più contenuti multilingue. Sarà infatti possibile utilizzare un’unica piattaforma per analizzare e comprendere testi scritti fino a 120 lingue sfruttando le potenzialità di Natural Language Processing di Cogito e la capacità di SDL di tradurre in modo accurato le informazioni strategiche in essi contenute.