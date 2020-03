Exor: stop alla produzione di FCA, Ferrari e Cnh potrebbe continuare

Alessandra Caparello 26 marzo 2020 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

Lecontrollate Fca, Cnh Industrial e Ferrari hanno temporaneamente sospeso la produzione nella maggior parte dei siti produttivi e queste misure per quanto temporanee, potranno continuare. Così afferma Exor nella nota sui conti 2019, affermando che tali misure anche se di natura temporanea, possono continuare e aumentare a seconda degli sviluppi relativi all'epidemia del virus. Attualmente la holding della famiglia Agnelli ha sostenuto che non è in grado di valutare in modo affidabile l'impatto dell'epidemia sulle sue operazioni.