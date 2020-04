Exor si prepara ad emissione obbligazionaria da 500 milioni

Valeria Panigada 28 aprile 2020 - 07:44

MILANO (Finanza.com)

Exor ha annunciato il collocamento di un corporate bond con scadenza al 2030 da collocare presso investitori istituzionali per un valore di 500 milioni di euro. L'operazione, ha precisato la holding della famiglia Agnelli, ha lo scopo di raccogliere nuove risorse per gli obiettivi generali del gruppo. Il bond, con scadenza al 29 aprile 2030, prevede una cedola annua fissa del 2,25% e vanta un rating BBB+ da Standard & Poor’s. Il collocamento è in programma domani.