Exor: per Equita sconto sul NAV eccessivo, target a +4%

Alessandra Caparello 22 luglio 2021 - 11:56

MILANO (Finanza.com)

Lo sconto sul net asset value a cui tratta la holding Exor resta eccessivo per Equita Sim secondo cui l’allargamento dello sconto negli ultimi mesi possa essere giustificato da una sfavorevole rotazione settoriale, preferendo titoli ciclici rispetto a difensivi e holding e alcuni fattori company specific come la mancata cessione di PartnerRE, il secondo aumento di capitale in 3 anni per Juventus, assenza di catalyst, rischio overhang quando entrerà in vigore il voto quintuplicato per azionisti long-term (dic-21) e in misura minore assenza di nuovi buy-back.La Sim milanese conferma il BUY per Exor perché: lo sconto sul NAV rimane molto elevato (38% vs 24% avg. dal 2013); la creazione di Stellantis ha migliorato significativamente profilo di rischio. Target a 87PS (+4%).