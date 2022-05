Exor: ok da assemblea a distribuzione dividendo per 0,43 euro

Redazione Finanza 24 maggio 2022 - 14:43

MILANO (Finanza.com)

L’assemblea di Exor ha approvato il bilancio 2021 e ha espresso parere positivo in merito alla relazione sulle remunerazioni 2021. È stata inoltre approvata la distribuzione di un dividendo di 0,43 euro per azione, per un ammontare massimo di circa 99 milioni di euro. I dividendi diventeranno pagabili il 22 giugno 2022 (ex-dividend date 20 giugno 2022) e saranno corrisposti in base al registro delle azioni aventi diritto al 21 giugno 2022 (record date). Lo si apprende in una nota di Exor.L'assemblea ha dato il via libera al consiglio di amministrazione al riacquisto di azioni della società sul mercato per un importo massimo di 500 milioni di euro e per i successivi 18 mesi dalla data dell’assemblea, il tutto in conformità con la normativa olandese e con lo statuto della società. L’assemblea ha altresì autorizzato il board ad annullare le azioni ordinarie detenute, o da detenere, come capitale proprio, con l’obiettivo di ottimizzare la struttura del capitale della Società e di creare maggiore flessibilità nella gestione dello stesso.