Exor lancia “Italy Seeds”, sostenendo le startup più promettenti del Paese

Redazione Finanza 29 marzo 2022 - 10:46

MILANO (Finanza.com)

“Italy Seeds”. Si chiama così l'iniziativa dedicata all’Italia lanciata da Exor a supporto delle società appena costituite (in fase “seed”), sostenendo così gli 'imprenditori più promettenti' del Paese. Nel dettaglio, Exor Seeds (il braccio di Exor dedicato al venture capital) investirà in startup in fase seed e pre-seed offrendo un finanziamento in conto capitale di 150mila euro, un processo decisionale efficiente, termini contrattuali vantaggiosi per l’imprenditore, e nessuna richiesta di rappresentanza nei consigli di amministrazione delle società neocostituite. La nuova iniziativa si inserisce nella lunga tradizione imprenditoriale di Exor a sostegno dell’innovazione. In linea con il suo obiettivo di “costruire grandi imprese” (“build great companies”), Exor aiuterà giovani imprenditori a sviluppare nuove società innovative."Quanto conta la velocità nel mondo degli affari? Dipende, ma certamente è determinante quando si tratta di finanziare nuove iniziative imprenditoriali in fase iniziale. Oltre a essere veloci bisogna anche accettare il rischio di fallire, perché il prossimo unicorno italiano nascerà proprio da un mix di coraggio e di energia. Qualcosa che al sistema imprenditoriale italiano è mancato, e che Exor Seeds intende ora cambiare", ha commentato Diego Piacentini, presidente di Exor Seeds.