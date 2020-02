Exor in trattative esclusive con Covéa per possibile cessione di PartnerRe

Valeria Panigada 10 febbraio 2020 - 08:14

MILANO (Finanza.com)

Exor ha avviato trattative in esclusiva con la francese Covéa per la possibile vendita della società di riassicurazione PartnerRe, acquistata nel 2015. Lo ha fatto sapere la società holding della famiglia Agnelli attraverso una nota stampa, in scia alle indiscrezioni di Bloomberg. "Queste discussioni sono in corso e non vi è alcuna certezza che si tradurrà in una transazione - ha precisato il gruppo - Exor si asterrà da ulteriori commenti fino a quando non si conoscerà l'esito finale delle discussioni". Secondo l'indiscrezione, la cessione di PartnerRe potrebbe avvenire sulla base di una offerta in contanti da 9 miliardi di dollari (circa 8,2 miliardi di euro).