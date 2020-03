Exor, firmato accordo con la francese Covéa per la vendita di PartnerRe per 9 mld dollari

Valeria Panigada 4 marzo 2020 - 08:05

MILANO (Finanza.com)

Exor ha firmato un Memorandum of understanding (un protocollo d'intesa) con la francese Covéa per la vendita di PartnerRe, la compagnia di riassicurazione con sede alle Bermuda interamente di proprietà di Exor. L'accordo prevede un corrispettivo in contanti di 9 miliardi di dollari (circa 7,3 miliardi di euro) e un dividendo in contanti di 50 milioni di dollari da pagare prima del closing. La transazione creerà uno dei principali riassicuratori al mondo.Exor aveva acquisito PartnerRe nel marzo 2016 per una somma di 6,72 miliardi di dollari. L'operazione di vendita genererà quindi nelle casse di Exor una plusvalenza di circa 3 miliardi di dollari. La transazione dovrebbe essere completata entro la fine di quest'anno, dopo il via libera dell'antitrust e le approvazioni normative.