Exor: famiglie Agnelli e Peugeot rafforzano rapporti a sostegno di Stellantis

Daniela La Cava 15 aprile 2021 - 08:18

MILANO (Finanza.com)

In occasione della prima assemblea dei soci di Stellantis, Exor e Peugeot 1810, entrambi importanti azionisti del gruppo nato dalla fusione tra Fca e Psa, hanno annunciato ieri sera di avere stipulato un accordo di consultazione con l'obiettivo di rafforzare i rapporti tra le famiglie Agnelli e Peugeot, fornendo un supporto a Stellantis per un successo di lungo periodo. "L'accordo intende promuovere il libero scambio di prospettive, ma non prevede alcun obbligo relativo all'esercizio dei diritti di voto o alcuna azione coordinata in merito ai rispettivi diritti e obblighi quali azionisti di Stellantis", si legge in un comunicato congiunto.Exor e Peugeot 1810 resteranno libere in ogni momento di poter esercitare i propri diritti di voto in Stellantis in modo autonomo e indipendente, a loro discrezione, e senza essere vincolati da alcuna discussione tra di loro. "Questi incontri - conclude la nota - forniranno anche un'opportunità ai rappresentanti delle due famiglie di discutere gli argomenti di interesse comune, come le best practice nella gestione delle imprese familiari".