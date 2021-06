Exor: con ulteriore iniezione di capitale in Juventus esborso pari all'1% del NAV (analisti)

Alessandra Caparello 22 giugno 2021 - 10:32

MILANO (Finanza.com)

Cede terreno in Borsa il titolo Exor che al momento segna -1,18% a 67,02 euro. Il Sole 24 Ore riporta che sarebbe allo studio un aumento di capitale da 300-400milioni per la Juventus da realizzare in funzione di come evolverà il calcio mercato estivo. Indiscrezioni al riguardo erano già apparse di recente su altre fonti.Nel caso venisse confermato il pro-quota di Exor, secondo Equita, sarebbe di 190-255 milioni, pari a circa l’1% dell’attuale Net asset value.