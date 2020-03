Exor acquisterà quasi il 9% nell'americana Via Trasportation, investimento da 200 mln dollari

Valeria Panigada 31 marzo 2020 - 07:56

MILANO (Finanza.com)

Exor ha deciso di investire 200 milioni di dollari nell'americana Via Trasportation, la diretta concorrente negli Usa di Uber e Lyft. Secondo i termini dell'accordo, la holding della famiglia Agnelli acquisterà una quota dell’8,87% nella società statunitense di ride-sharing e Noam Ohana, responsabile di Exor Seeds (l'unità di Exor per le attività di investimento in startup e società early stage), entrerà nel consiglio di amministrazione di Via. L’operazione dovrebbe completarsi nel secondo trimestre di quest'anno.