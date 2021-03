Exor: Standard Ethics conferma corporate Rating “E”

Daniela La Cava 31 marzo 2021 - 09:07

MILANO (Finanza.com)

Standard Ethics ha confermato il Corporate Rating “E” a Exor. La holding della famiglia Agnelli, spiegano gli analisti, ha una particolare struttura a tutela degli azionisti di lungo periodo (Special Voting Structure) la quale tende inevitabilmente ad agevolare le posizioni di controllo. Nel corso degli anni si è comunque registrato un incremento della quota di amministratori indipendenti all’interno del board of director, oggi in maggioranza. In tema di governance della sostenibilità, Standard Ethics sottolinea che residuano margini di miglioramento - per una holding così ramificata - nello sviluppo di policy di Sostenibilità utili ad indirizzare strategicamente le partecipazioni. Eventuali policy di gruppo potrebbero influenzare positivamente le controllate in riferimento alle loro strategie ambientali, ai loro modelli di governance, al loro sistema di Esg Risk Management fino alle loro scelte industriali quando queste impattano su azionisti di minoranza e stakeholder.