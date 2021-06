Exor: Elkann, con Nuo "rendere disponibile nel mondo il meglio dei prodotti italiani di alta qualità"

Daniela La Cava 16 giugno 2021 - 11:53

MILANO (Finanza.com)

"Il patrimonio italiano di medie imprese vanta realtà dinamiche ed eccellenti che, con i loro magnifici prodotti e le loro tradizioni, hanno il potenziale per diventare in futuro grandi imprese. Con Stephen e Tommaso condividiamo fortemente l’ambizione di rendere disponibili in tutto il mondo il meglio dei prodotti italiani di alta qualità” Così John Elkann, presidente e amministratore delegato di Exor, ha commentato la nascita di Nuo.