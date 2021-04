Exor: Elkann ad azionisti, nostro obiettivo è costruire grandi società

Daniela La Cava 1 aprile 2021 - 11:43

"L’obiettivo di Exor è quello di costruire grandi società, che per noi sono quelle che operano secondo i più alti standard, che cercano di rinnovarsi e cambiare, che si distinguono e allo stesso tempo agiscono in modo responsabile. Il 2020 ha mostrato l'importanza di queste caratteristiche e in particolare ha portato una significativa accelerazione del ritmo di cambiamento per le nostre aziende". Lo ha affermato il presidente di Exor, John Elkann, nella lettera destinata agli azionisti."Allo stesso tempo, abbiamo continuato a costruire il nostro futuro completando l’Opa su Gedi e investendo in Via Trasportation. Abbiamo inoltre finalizzato la nostra prima acquisizione nella Cina continentale, diventando azionisti di maggioranza nel brand di luxury lifestyle Shang Xia", ha ricordato Elkann. Il manager ha poi chiuso il suo messaggio con una citazione: "entrando nel nuovo decennio, dobbiamo tenere a mente l’insegnamento di Eraclito, che ci ricorda che 'Niente perdura, tranne il cambiamento'".