Ex Embraco: UniCredit sospende il pagamento delle rate di mutui e prestiti ai dipendenti di Riva di Chieri

Alessandra Caparello 7 febbraio 2020 - 16:50

MILANO (Finanza.com)

UniCredit sospende il pagamento delle rate dei mutui e dei prestiti ai propri clienti tra gli oltre 400 lavoratori dello stabilimento ex Embraco di Riva di Chieri in provincia di Torino.I lavoratori stanno vivendo un periodo di difficoltà per il ritardo nell'avvio del piano di reindustrializzazione. Da qui la decisione della banca di offrire la possibilità di sospendere il pagamento delle rate dei mutui e dei prestiti per un periodo di 12 mesi.La domanda di sospensione andrà presentata dai dipendenti interessati presso la propria filiale UniCredit. Tutte le filiali UniCredit del territorio sono operative per dare le informazioni sulle procedure necessarie per l'ottenimento della sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei prestiti per un periodo di 12 mesi e per ulteriori informazioni.