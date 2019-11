ExIlva, Conte dopo CdM su Arcelor Mittal: 'governo ha dichiarato disponibilità a reintrodurre scudo penale, ma non è questo il tema'

Laura Naka Antonelli 6 novembre 2019 - 22:47

MILANO (Finanza.com)

Il 'governo ha dichiarato la disponibilità a reintrodurre lo scudo penale, ma non è questo il tema. Il tema è che con gli attuali livelli di produzione Arcelor Mittal crede di non riuscire a remunerare gli investimenti e quindi sostenere l'occupazione". Così il premier Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa successiva alla riunione del Consiglio dei Ministri, indetta dopo l'incontro con i vertici della multinazionale."Le posizioni di Arcelor Mittal non sono giustificate", ha sottolineato il premier, confermando i rumor circolati nelle ultime ore, ovvero che "Arcelor Mittal ha prospettato 5.000 esuberi", una proposta che il presidente del Consiglio ha definito "inaccettabile".Ha preso poi la parola Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo economico, affermando che la ragione del recesso di Arcelor Mittal dall'accordo sulle acciaierie ex Ilva è "la non capacità dell'azienda di rispettare il proprio piano industriale".