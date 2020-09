Eurotech sale ancora in Borsa, domani la prova dei conti

simone borghi 3 settembre 2020 - 15:08

MILANO (Finanza.com)

Eurotech continua la corsa in Borsa anche oggi con il titolo che segna un rialzo dell’1,7% a 4,48 euro, dopo aver incassato ieri un guadagno del 3,3%. Gli investitori sono in attesa dei conti del secondo trimestre 2020 che saranno pubblicati domani 4 settembre.“Sulla base dei dati preliminari gestionali allo stato disponibili si stima che i ricavi del primo semestre 2020 possano risultare inferiori di circa il 32% rispetto al primo semestre 2019, principalmente a causa della pandemia negli USA e in parte in Europa, con un conseguente impatto anche sui margini” ha chiarito il gruppo in una nota del 23 luglio. Il board e il management di Eurotech “continuano a ritenere che la strategia in atto sia tale da poter consentire al gruppo di trarre vantaggio dall’evoluzione dello scenario nel medio termine. L’offerta di tecnologie per l’Internet of Things in ambito industriale e per l’Intelligenza Artificiale all’Edge ha un potenziale ancora inespresso, che potrà realisticamente consentire ad Eurotech di ritornare su un percorso di crescita nel 2021”.Gli analisti di Alandra, Investment Bank Internazionale quotata alla Borsa di Madrid, prevedono che il secondo trimestre “sarà difficilmente colpito dal Covid. Abbiamo tagliato le nostre stime FY per incorporare una più prudente previsione per il secondo semestre, considerando l'attuale contesto economico altamente incerto. Mentre noi abbassiamo il nostro target price da 7 a 5,8 euro per azione, confermiamo il nostro rating Buy”. Alandra vede un “potenziale a lungo termine inespresso in IoT e intelligenza artificiale, un solido bilancio e una valutazione sottostimata rispetto ai suoi competitor tecnologici”.